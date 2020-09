Mercato / OM : Villas-Boas évoque trois départs possibles et parle de l’attaquant

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas a fait le point sur le mercato marseillais, tant pour les départs que pour l’arrivée d’un attaquant.

A moins de trois semaines du terme du mercato, plusieurs incertitudes continuent de planer autour de l’Olympique de Marseille. Dans le rouge financièrement, va-t-il être obligé de laisser partir un ou deux cadres ? En quête d’un attaquant pour concurrencer Dario Benedetto, va-t-il réussir à trouver son bonheur à un prix convenable ? De passage en conférence de presse, André Villas-Boas a de nouveau été interrogé sur ces sujets brûlants.

Pas de départ majeur en vue à l’OM

« Aucun départ des cadres ? C’est possible. On cherche des sorties pour des joueurs : Kostas Mitroglou, Christopher Rocchia, Florian Chabrolle. Pour les autres, on n’a pas d’offres et on ne cherche pas à les vendre. Si des offres arrivent et qu’elles sont intéressantes pour les trois parties, on verra. Mais pour l’instant, rien », a-t-il exprimé. Les milieux de terrain Maxime Lopez et Morgan Sanson ont souvent été annoncés comme possibles partants. Mais à l’évidence, les prétendants ne se bousculent pas. Quid de l’attaquant ?

Villas-Boas espère toujours un attaquant

« J’espère, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, faire arriver l’attaquant qu’on a choisi. Sur ce mercato ? Oui j’espère, si tout se passe bien », a-t-il émis, alors qu’il avait laissé entendre jeudi soir que l’OM pourrait finalement attendre janvier. Une piste chaude ? « Je ne sais pas. En Allemagne ? Non », a affirmé l’entraîneur olympien, éteignant ainsi la piste menant à Lucas Alario (Leverkusen) après avoir déjà démenti pour Emmanuel Dennis (Bruges).

El Bilal Touré ? « Ce n’est pas possible, on était intéressé par lui. Il était dans notre liste déjà l’an dernier, même quand il a démarré pour Reims. C’est difficile, un joueur intéressant que j’apprécie beaucoup mais ce n’est pas lui », a prévenu Villas-Boas. A noter, l’OM s’est renseigné sur un autre attaquant rémois, Boulaye Dia, selon son agent.

Images de IconSport