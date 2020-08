Mercato / OM : deux nouvelles recrues programmées

Après Pape Gueye et Leonardo Balerdi, l’entraîneur de l’OM André Villas-Boas espère encore deux renforts en ce mercato.

Malgré ses grosses difficultés financières, l’Olympique de Marseille a déjà réussi à attirer deux joueurs (sans compter le transfert définitif d’Alvaro Gonzalez) dans ses filets cet été, en l’occurrence le milieu de terrain Pape Gueye arrivé libre en provenance du Havre et le défenseur argentin Leonardo Balerdi prêté par Dortmund. André Villas-Boas espère ne pas s’arrêter là. L’entraîneur olympien espère encore deux renforts, un attaquant et un latéral gauche, mais il sait que leur identité dépendra de la capacité ou non du club à vendre au préalable.

Les prochaines recrues de l’OM dépendront des ventes

« Mes attentes sur la suite du mercato ? Pas grand-chose (rires) ! On a besoin de trouver un remplaçant pour Dario (Benedetto). Selon ce qui a été communiqué, on va être obligé d’avoir des ventes, alors on attend ce moment-là », a-t-il rappelé. « On n’a pas encore d’offres. C’était déjà comme ça l’an dernier, mais on fait avec. On ne contrôle pas les clubs acheteurs, c’est ce que j’ai dit à la direction. Ils doivent nous trouver », a estimé le technicien portugais. Sans ventes, l’OM devra trouver des recrues qui ne nécessiteront pas de dépenses en indemnité de transfert.

« Je suis content que tout le monde reste. Evidemment je voudrais des investissements, mais ça ne se passera pas comme ça et on continue notre travail. L’objectif c’est au moins de rester avec le même effectif, qui est maintenant élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape Gueye. Il manque une option à Dario et une option à Amavi. On peut chercher des prêts ou des joueurs libres, dans le cas où on ne vend pas », a expliqué André Villas-Boas face à la presse après la victoire (1-0) en amical contre Nîmes dimanche soir.

Images de IconSport