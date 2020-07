Mercato / OM : Villas-Boas refuse cet attaquant et fait une annonce inquiétante

Alors que Leonardo Balerdi vient de signer, l’entraîneur André Villas-Boas s’est exprimé sur le mercato de l’OM.

Mardi, l’OM a officialisé sa deuxième recrue estivale après le milieu de terrain Pape Gueye en provenance du Havre : le défenseur central argentin Leonardo Balerdi, prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund. Deux recrues pour zéro euro dépensé en indemnité de transfert. André Villas-Boas est ravi mais de son côté le président Jacques-Henri Eyraud doit commencer à avoir quelques sueurs froides car le club est supposé vendre pour 60 millions d’euros pour équilibrer ses comptes et ne voit toujours rien venir.

Aucune offre reçue pour les joueurs de l’OM !

« Aujourd’hui, de ce que je sais, on n’a pas d’offres pour nos joueurs », a confié Villas-Boas à La Provence. Même pas pour Maxime Lopez, annoncé proche du FC Séville ? « J’ai vu. Mais officiellement, on n’a rien. On a plutôt une bonne relation avec Séville. Je n’ai pas ce type d’informations. De toute façon, on est dans une relation ouverte avec les joueurs. Dès les premiers jours, je leur ai dit de venir me voir si jamais ils avaient une offre sportivement et/ou financièrement intéressante pour eux », a expliqué l’entraîneur portugais.

Niang ne signera pas à l’OM

Si ce dernier sera ravi de conserver tous ses meilleurs joueurs, l’OM devra quand même trouver une solution pour atteindre l’équilibre financier. Sans vente conséquente, une chose est sure en tout cas : les Marseillais n’auront pas d’argent à dépenser. Un joueur comme Mbaye Niang est dès lors inaccessible. « Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. On a été contacté par son agent en février, car Andoni (Zubizarreta, l’ancien directeur sportif) avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l’année », a expliqué Villas-Boas.

« Son profil est intéressant, mais d’une part on n’a pas d’argent et d’autre part, on n’a pas mis son nom dans notre liste de joueurs à acheter. J’ai fait savoir à l’entourage du joueur qu’on n’est pas sur lui, on n’a pas fait d’offre. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas la qualité, mais parce qu’on n’a pas les capacités et qu’on cherche un autre profil », a conclu le coach olympien. C’est désormais une certitude, l’attaquant rennais ne débarquera pas à Marseille cet été.

Images de IconSport