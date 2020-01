Mercato : pourquoi le Barça a choisi Setien pour succéder à Valverde

Le Barça a choisi de renvoyer Ernesto Valverde lundi soir, et de nommer Quique Setien au poste d’entraîneur.

« Accord trouvé entre le FC Barcelone et Ernesto Valverde pour la résiliation de son contrat. Merci pour tout, Ernesto. Bonne chance pour la suite. » Le Barça est leader de Liga et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions (face à Naples) et pourtant, cela n’a pas suffi à sauver Ernesto Valverde, démis de ses fonctions lundi soir après deux ans et demi en fonction. A Barcelone, personne n’a vraiment digéré l’élimination désobligeante subie face à Liverpool en Ligue des Champions la saison passée.

Mais surtout, les résultats ne sont pas les seuls juges de paix. La qualité du jeu proposé est aussi un ingrédient indispensable. Depuis le début de la saison, il n’était pas là. L’élimination subie face à l’Atletico Madrid en demi-finale de la Coupe d’Espagne alors que son équipe menait 2-1 à dix minutes du coup de sifflet final, a eu raison de la patience des dirigeants. Alors que Xavi était espéré pour prendre le relais, que Ronaldo Koeman a aussi été évoqué, les deux anciens milieux de terrain du Barça ont décliné, préférant terminer la saison respectivement avec Al Sadd et les Pays-Bas.

Setien s’inspire de Cruyff

L’heureux élu se nomme finalement Quique Setien (il s’est engagé jusqu’en juin 2022), largement méconnu en dehors des frontières espagnoles. Ancien milieu de terrain de l’Atletico Madrid, l’Espagnol de 61 ans a été l’entraîneur de Las Palmas, puis du Betis Séville d’où il est parti l’été dernier. Son profil a été retenu par le Barça car il est un adepte du beau jeu et a puisé son inspiration en tant qu’entraîneur dans les préceptes de Johan Cruyff, une légende à Barcelone. « Il existe un fil qui relie Guardiola à Setien. Dans ce Betis (de Setien), j’ai retrouvé l’entraînement que je suivais avec Guardiola et Luis Enrique (au Barça) », avait confié Marc Bartra en septembre 2018 à El Pais.

