Mercato / PSG : l’agent de T. Silva jette un pavé dans la mare

L’agent de Thiago Silva a livré les dessous du départ du défenseur brésilien du PSG et évoqué les divergences entre Leonardo et Tuchel.

Après la finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel donnait le sentiment de croire encore en une prolongation de son capitaine Thiago Silva, dont le départ paraissait pourtant certain depuis plusieurs semaines. L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne disait pas cela par hasard. En effet, l’agent du défenseur brésilien Paulo Tonietto a révélé avoir reçu la semaine passée une offre de la part du directeur sportif Leonardo. Trop tard…

Leonardo a transmis une offre à Silva la semaine dernière

« Thiago n’espérait plus car Leonardo lui a annoncé il y a deux mois qu’il ne souhaitait pas le prolonger. Mais mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu’il reste un an de plus », a-t-il confié à L’Equipe. « Thiago s’était déjà mis d’accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu’il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ? », s’est-il étonné.

De l’eau dans le gaz entre Tuchel et Leonardo

Peut-être Tuchel a-t-il fini par convaincre Leonardo de l’intérêt de conserver Silva ? « Dans un club, le directeur sportif et l’entraîneur doivent marcher ensemble. Ce n’était pas le cas. Tuchel a toujours voulu garder Thiago. Celui qui ne voulait pas, c’est Leonardo, et c’est lui qui a le pouvoir. C’est pourquoi, même s’il n’avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo vu ce qu’il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela aurait été humiliant », a expliqué l’agent du nouveau défenseur de Chelsea.

Images de IconSport