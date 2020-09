Mercato / PSG : attristé par sa sortie, Thiago Silva est prêt à revenir

Le nouveau défenseur central de Chelsea, Thiago Silva n’a pas aimé de ne pouvoir dire au revoir aux supporters du PSG.

Thiago Silva a joué son premier match de Premier League ce week-end et cela ne s’est pas vraiment bien passé. Face à West Bromwich, Chelsea a été mené 3-0 à la demi-heure de jeu et le défenseur central de 36 ans a commis une grosse erreur de contrôle qui a offert un but à son adversaire. Sorti à la 73e minute au profit d’Olivier Giroud, il a finalement vu son équipe arracher le nul (3-3). Avait-il encore la tête à Paris ? Sans doute pas. Mais le Brésilien aurait en tout cas aimé une autre sortie.

Silva aimerait jouer un dernier match avec le PSG

Son regret ? Ne pas avoir pu faire son tour d’honneur et saluer les supporters avant de s’en aller. « C’est triste de ne pas avoir pu saluer les supporters. Le pire c’est que ce fut pareil au Milan AC. (…) Là, c’est terrible de ne pas avoir pu ressentir une dernière fois l’affection des fans du PSG. Ça me fait mal », a-t-il confié à France Football. Deux raisons à cela : les règles sanitaires qui empêchent les supporters de pénétrer les enceintes, et le fait que Thiago Silva a joué ses derniers matchs à Lisbonne lors du Final 8 de la Ligue des Champions.

Peut-être n’est-ce que partie remise ? Thiago Silva émet l’idée d’un retour au Parc un jour ou l’autre pour tirer sa révérence proprement. « Je vais continuer à supporter ce club qui restera à jamais dans ma vie. Ensuite, pourquoi ne pas revenir dans quelques années pour disputer un dernier match ? On pourrait organiser un match amical entre le Fluminense et le PSG, non ? », a suggéré l’international auriverde.

Images de IconSport