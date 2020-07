Mercato / PSG : très bonne nouvelle pour Mbappé mais un problème persiste

Dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé a confirmé sa volonté de rester au PSG la saison prochaine. Et après ?

« Kylian a un contrat avec nous, avec Paris. Nous ne sommes pas prêts pour le vendre les gars. Il est super important. C’est un joueur clé, c’est notre joueur. C’est un cadeau de travailler avec lui », a lancé Thomas Tuchel mardi soir après la victoire (4-0) en amical au Parc des Princes face au Celtic Glasgow. Un match marqué par l’ouverture précoce de Kylian Mbappé dès la première minute sur une offrande de Neymar. Le duo est en forme, de bon augure en vue des échéances qui attendent le Paris Saint-Germain. Au-delà, le club de la capitale pourra-t-il encore s’appuyer sur eux à la rentrée ?

Mbappé reste « dans le projet pour une 4e année »

Alors qu’un transfert de Neymar semble de plus en plus à écarter cet été, du fait notamment que le FC Barcelone n’a pas les moyens de le recruter comme l’a expliqué son président Josep Maria Bartomeu récemment, celui de Mbappé est tout bonnement exclu, comme l’a confirmé l’intéressé lui-même hier soir. « Je suis là. Je suis dans le projet pour une 4e année. Les 50 ans du PSG, c’est une année importante pour le club, pour les supporters, pour tout le monde. Je vais donner le meilleur de moi-même et essayer de ramener des trophées avec l’équipe », a affiché l’ancien Monégasque au micro de beIN Sports.

Des propos clairs qui ne laissent pas la place au doute. Il n’y aura donc pas de transfert pour lui cet été. Une très bonne nouvelle pour le PSG et ses supporters mais qui pose aussitôt une autre question : qu’en sera-t-il dans un an ? Pour le moment, le champion du monde 2018 est sous contrat jusqu’en 2022. Ce qui signifie qu’il n’aura plus qu’un an l’été prochain. S’il ne prolonge pas d’ici là, Paris sera alors obligé de le laisser partir. Or, Mbappé n’a pas dit s’il comptait ou non prolonger…

Images de IconSport