Mercato / PSG : une absence qui fait jaser…

L’attaquant du PSG Edinson Cavani est absent du groupe parisien en déplacement à Monaco ce mercredi. La presse espagnole y voit un signe.

Le Paris Saint-Germain se déplace à Monaco ce mercredi, en match en retard de la 15e journée de Ligue 1. Trois jours après le nul entre les deux équipes au Parc des Princes (3-3), Thomas Tuchel récupère Thilo Kehrer et Abdou Diallo, mais a choisi de laisser au repos Marquinhos, Juan Bernat et Thomas Meunier. Leandro Paredes (cheville) et Edinson Cavani sont également absents. Officiellement, l’Uruguayen serait gêné par une douleur à l’aine. Faut-il y croire ?

Cavani ne serait pas blessé

Non, selon la Cadena SER, son forfait serait en réalité lié à son avenir. Le media espagnol affirme que le meilleur buteur de l’histoire du club est en pleine possession de ses moyens mais aurait été écarté par « décision technique ». Autrement dit, en prévision d’un transfert imminent. Marca embraye en affirmant que le directeur général de l’Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin serait en ce moment dans la capitale française pour négocier avec les dirigeants parisiens.

De son côté, Leonardo affirme ne pas vouloir laisser partir El Matador cet hiver, à six mois du terme de son contrat. Selon RMC, le PSG aurait réitéré son refus de le laisser partir à l’Atletico, mais indique que l’entourage du joueur a démenti toute blessure.

Le groupe du PSG : Bulka, Navas, Rico – Bakker, Dagba, Diallo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Silva – Di Maria, Draxler, Gueye, Herrera, Kouassi, Sarabia, Verratti – Icardi, Mbappé, Neymar.

Images de IconSport