Mercato / PSG : Icardi a pris sa décision !

Prêté au PSG par l’Inter Milan depuis l’été dernier, l’attaquant argentin Mauro Icardi aurait pris une décision concernant son avenir.

Qui sera l’avant-centre du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Pour l’heure, le club de la capitale dispose de deux des meilleurs spécialistes au poste : Edinson Cavani et Mauro Icardi. Mais cela risque de ne pas durer, les deux sud-Américains devraient en effet lever l’ancre lors du prochain mercato. Ce qui forcera les champions de France à recruter, ne serait-ce que pour doubler le poste s’ils décident de repositionner durablement Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque.

Icardi lui aussi partant lors du prochain mercato

Vous le savez déjà, Edinson Cavani quittera Paris (sauf improbable rebondissement) à l’issue de la saison puisque son contrat arrivera à son terme. Son agent a démenti la rumeur annonçant un retour à Naples. « Honnêtement, tout peut arriver parce que de nombreuses équipes s’intéressent à Edinson. Mais pour le moment, il n’y a eu aucun contact avec le club italien » (Naples). Tout est possible. Au Brésil, il y a un intérêt de Flamengo, de Palmeiras et de l’Internacional Porto Alegre. Et puis il y a un intérêt de Boca Juniors », a révélé Walter Guglielmone sur le site calcionapoli1926.

De son côté, Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan, dispose d’une option d’achat de 70 millions d’euros. Mais celle-ci pourrait bien ne pas être levée. En effet, au-delà de la volonté du PSG, le journaliste de Transfermarkt Nicolo Schira affirme que l’attaquant argentin ne souhaite pas poursuivre l’aventure ; il préfèrerait rentrer en Italie pour des raisons familiales, sa femme et ses enfants vivant toujours à Milan. Il espérerait pouvoir rebondir à la Juventus Turin. Ces deux départs devraient donc obliger le club de la capitale à recruter un poids lourd en attaque.

Images de IconSport