PSG : Cavani, De Sciglio… Les dessous du mercato

Le directeur sportif du PSG Leonardo est revenu sur le mercato d’hiver, désormais refermé. Et notamment sur le dossier Cavani.

Une fois n’est pas coutume, le Paris Saint-Germain n’a enregistré aucun mouvement cet hiver. Ni dans le sens des arrivées, ni dans celui des départs. Deux joueurs en particulier, étaient pourtant annoncés comme possibles partants : l’attaquant Edinson Cavani courtisé par l’Atletico Madrid et le latéral gauche Layvin Kurzawa. Ce dernier aurait pu croiser le latéral droit de la Juventus Turin, Mattia De Sciglio. Mais ces opérations ont échoué.

Le directeur sportif Leonardo s’en est expliqué. « La priorité c’est le sportif, c’est les matchs, matchs, matchs. On a déjà une finale à jouer de Coupe, on a le 8e de C1. L’idée du mercato c’est de garder le groupe. On vit un moment positif, on a un groupe compétitif complet », a-t-il d’abord rappelé.

Leonardo parle de Cavani, Kurzawa et De Sciglio

Concernant le buteur uruguayen, « on est arrivé à un accord avec personne, il est disponible pour la convocation. On n’a jamais pensé à le vendre. À un moment on a ouvert la négociation mais il n’y a pas eu d’accord. Six ans et demi dans un club, ça va pas s’effacer en deux semaines de discussion. Il est disponible », a confié le dirigeants brésilien. Après avoir manqué les derniers rassemblements, El Matador devrait donc réintégrer le groupe ce samedi contre Montpellier.

Pour l’échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio, « on avait un accord pratiquement fait avec le joueur, avec De Sciglio, du côté de la Juve, ça a fait sauter. On est contents que Layvin reste. Il a son espace dans l’équipe », a raconté Leonardo. Conclusion, Thomas Tuchel conserve un groupe inchangé pour attaquer ce second semestre.

Images de IconSport