Mercato / PSG : l’avenir de Cavani et sa succession ? Leonardo répond

Le directeur sportif du PSG Leonardo s’est exprimé sur la situation d’Edinson Cavani et la question de sa succession en cas de départ.

Le mercato du Paris Saint-Germain est en grande partie animé par le cas Edinson Cavani, en fin de contrat dans six mois et qui pousserait pour rejoindre l’Atletico Madrid. Sera-ce dès ce mois-ci ou plutôt en fin de saison ? Et dans les deux cas, comment le club de la capitale assurera sa succession ? Le directeur sportif Leonardo s’est exprimé sur le sujet après la victoire à Lorient (0-1) en 16es de finale de la Coupe de France.

Cavani a demandé à partir

« On a toujours dit la même chose pour Cavani. Un joueur comme lui, avec son histoire au PSG, soit il reste en étant heureux et bien, soit il part en étant heureux. C’est vrai, il a demandé à partir », a confirmé le dirigeant brésilien. « On étudie la situation. Et c’est vrai aussi qu’on a eu une proposition de l’Atletico Madrid, mais on n’a pas eu une offre importante », a-t-il précisé.

« Après, on doit écouter Cavani, mais je ne sais pas comment ça va finir. Pour l’instant, c’est distant car il n’y a pas eu de contact avec l’Atletico ces derniers jours. La situation est comme ça, on va voir comment ça va se passer. On n’a jamais pensé à son départ. On avait même un accord pour regarder pendant la saison pour le futur ici, mais là c’est un peu plus clair pour son avenir avec la fin de son contrat. On doit analyser tout ça avec beaucoup de respect », a-t-il poursuivi.

Le PSG va-t-il recruter cet hiver s’il s’en va ?

S’il devait finalement partir avant la fin du mois, le PSG recrutera-t-il pour le remplacer numériquement ? « Je pense qu’on a un groupe complet. Vraiment complet. Après peut-être un attaquant en plus, je pense que c’est important. Mais l’idée n’était pas de le faire partir. Après, il y a des alternatives dans ce groupe-là. On a des joueurs qui peuvent jouer un peu partout. Il y a beaucoup d’alternatives. Et c’est difficile de remplacer un joueur comme Cavani. On doit décider avec lucidité. Comme je l’ai dit, on n’a jamais pensé à ça, mais on est à l’écoute », a répondu Leonardo.

Le directeur sportif parisien donne l’impression de vouloir conserver l’Uruguayen qui partirait alors libre en juillet. A ce moment-là se posera aussi la question de lever ou non l’option d’achat de Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan. « On a le temps, l’option existe, elle est écrite mais on a le bon timing. Pour l’instant, même si le mercato est ouvert, il faut rester concentrés. On a le temps, on va grandir, et je suis sûr que le futur du Paris Saint-Germain sera très positif », a conclu Leonardo.

