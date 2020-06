Mercato / PSG : Mbappé devrait faire ses preuves s’il signait dans ce club

Kylian Mbappé aurait-il sa place dans le onze de Jürgen Klopp ? La légende de Liverpool, Bruce Grobbelaar prévient l’attaquant du PSG.

Tous les entraîneurs rêveraient d’avoir Kylian Mbappé dans leur équipe. L’attaquant du Paris Saint-Germain serait d’ailleurs sans doute titulaire dans n’importe quel club. Tous, sauf peut-être un. Revenu au sommet du football après avoir remporté la Ligue des Champions il y a un an et la Premier League cette saison, Liverpool ne lui déroulerait pas le tapis rouge aussi facilement. C’est du moins ce que croit Bruce Grobbelaar qui estime que le champion du monde 2018 devrait d’abord faire ses preuves.

Mbappé devrait d’abord prouver sa valeur à Liverpool selon Grobbelaar

« En ce moment, tous les joueurs veulent venir jouer pour Liverpool car nous sommes tenants du titre en Premier League. Ceux qui ne le veulent pas devraient rapidement consulter un médecin car nous sommes la meilleure équipe et nous allons le rester quelques années », a lancé l’ancien gardien de but à Stats Perform. « Si Kylian Mbappé vient à Anfield, il va devoir prouver sa valeur d’entrée de jeu », a-t-il lancé, alors que la rumeur d’un intérêt des Reds pour l’attaquant parisien court depuis plusieurs mois.

« Mais seulement s’il devait venir. C’est au PSG et à Jürgen Klopp de décider. Ils révéleront sûrement quelque chose pendant la saison prochaine », a ajouté le Sud-africain de 62 ans qui a remporté 18 trophées avec les Reds entre 1981 et 1994, dont six titres de champion d’Angleterre. Sauf surprise, Kylian Mbappé ne devrait de toute façon pas quitter le Paris Saint-Germain cet été. Par ailleurs, le Real Madrid semble avoir ses faveurs en cas de transfert.

Images de IconSport