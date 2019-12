Mercato / PSG : une annonce inquiétante pour Mbappé

Le PSG parviendra-t-il à retenir Kylian Mbappé l’été prochain ? L’attaquant français devrait être la cible d’une offensive du Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain devrait de nouveau se retrouver au centre des débats lors du prochain mercato. Après le feuilleton Neymar / Barça l’été dernier (qui pourrait être relancé en fin de saison), le club de la capitale devrait désormais se retrouver confronté à une offensive massive du Real Madrid auprès de Kylian Mbappé. Les Merengue ont fait profil bas lors de la dernière intersaison car ils savaient qu’ils n’avaient aucune chance de parvenir à débaucher le prodige français.

300 M€ prévus par le Real pour Mbappé

La donne sera différente dans quelques mois. L’ancien Monégasque ne disposera plus que de deux ans de contrat. S’il ne prolonge pas d’ici là (la direction parisienne tente de le convaincre de renouveler son bail et lui aurait pour cela transmis une offre très importante, incluant un salaire qui pourrait dépasser les 40 millions d’euros par an), le PSG ne pourra faire autrement que d’écouter ses envies car le risque de devoir le laisser partir à un prix bien moindre un an plus tard sera alors fort.

Le Real en a bien conscience et préparerait dès à présent le terrain. Selon AS, Florentino Perez a fait de Kylian Mbappé sa grande priorité pour l’été prochain et serait prêt à mettre 300 millions d’euros sur la table pour convaincre les champions de France de laisser partir leur joyau. Cela suffira-t-il ? Tout dépendra sûrement des désirs du joueur. Après trois ans passés à Paris, s’il souhaite s’en aller, il sera alors sans doute compliqué de le retenir.

Images de IconSport