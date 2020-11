Mercato : le PSG sur deux coups énormes en coulisses

Le PSG est-il capable de convaincre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de le rejoindre l’été prochain ? Les rumeurs vont bon train.

Tandis que l’avenir de Kylian Mbappé et Neymar (à qui il ne restera plus qu’un an de contrat l’été prochain) est incertain, les rumeurs fleurissent autour du Paris Saint-Germain sur l’identité des joueurs pour leur succéder en cas de départ. Et si les champions de France réussissaient le tour de force de mettre la main sur Lionel Messi et/ou Cristiano Ronaldo ? Rien n’est impossible dans le football…

Le père de Messi dément tout contact avec le PSG

Concernant le Barcelonais, ESPN Argentine affirme que les Parisiens seraient sur le coup, alors que son contrat arrivera à son terme à la fin de la saison. Une prolongation au Barça n’est pas à exclure, mais en attendant d’en savoir plus sur ce sujet, les dirigeants du club de la capitale se seraient positionnés en contactant son père Jorge Messi. Une information toutefois démentie par ce dernier. « Arrêtez d’inventer! Fake News », a-t-il répliqué sur Instagram.

Pour autant, la saison est encore longue et vue l’opportunité que peut constituer un joueur de ce calibre en fin de contrat donc libre de toute indemnité de transfert, il serait étonnant que le PSG ne se renseigne pas. « Dans combien de clubs un joueur de ce niveau peut jouer ? 3-4-5-6 clubs ? C’est un cercle fermé, le PSG entre dans ce cercle. (…) S’il se réveille et dit : ‘je vais dans un autre club’, (…) c’est sûr qu’on doit être prêts. C’est normal qu’il y ait des choses extraordinaires de temps en temps », a confié Leonardo en début de semaine à propos de Cristiano Ronaldo. Cela vaut aussi pour Messi…

Le PSG en concurrence avec MU pour Ronaldo

Concernant Ronaldo, La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport considèrent que la menace parisienne est réelle et que la Juve ne pourra pas le retenir s’il désire lever l’ancre en fin de saison, à un an du terme de son contrat. Mais le PSG ne serait pas seul sur les rangs. Selon Fox Sports, Manchester United ambitionne également de récupérer le quintuple Ballon d’Or. Le media britannique ajoute que Ronaldo s’y serait pas insensible.

Images de IconSport