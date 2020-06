Mercato / PSG : deux milieux de terrain accessibles pour Leonardo

Le directeur sportif du PSG Leonardo pourrait se tourner vers Rome pour trouver son bonheur au milieu de terrain. Deux joueurs sont ciblés.

Après avoir levé l’option d’achat de l’attaquant Mauro Icardi prêté depuis l’été dernier par l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain devrait recruter au moins trois joueurs lors du prochain mercato : un latéral droit et un latéral gauche pour compenser les départs attendus de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa en fin de contrat, ainsi qu’un milieu de terrain pour étoffer l’entrejeu et permettre par exemple à Marquinhos de retourner en défense centrale, sachant que Thiago Silva devrait lui aussi s’en aller. Ces derniers jours, la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic a de nouveau été évoquée.

La Lazio ouvre la porte à Milinkovic-Savic

Bonne nouvelle pour les Parisiens, la Lazio Rome est ouverte à la négociation pour l’international serbe. « S’il y a une situation qui rend heureux le club et le joueur, ce sera pris en considération », a confié Igli Tare à Sky Sports Italia. « Le lien de Milinkovic-Savic avec la Lazio ne mourra jamais, car il s’est développé au fil des ans. D’autre part, compte-tenu de la situation, de ses désirs, de tout ce dont nous avons parlé, chaque situation sera évaluée au moment opportun sans pression, mais surtout pour le bien de tous les intéressés », a ajouté le directeur sportif du club romain.

Pellegrini plait aussi au PSG

Si le joueur plait, le PSG risque toutefois de tiquer sur l’indemnité de transfert demandée par la Lazio, laquelle espérerait entre 80 et 100 millions d’euros. Juste à côté, à l’AS Rome, se trouve un autre milieu de terrain beaucoup moins cher : Lorenzo Pellegrini. Selon Tuttosport, les champions de France auraient un oeil sur lui. Leonardo apprécie son profil athlétique, mais aussi sa clause libératoire de 30 millions d’euros. Une clause payable en deux fois, précise le media transalpin. Une donnée appréciable dans le contexte économique actuel. La Roma serait disposée à le laisser partir cet été.

