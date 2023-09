Mercato / PSG : Pochettino se mouille pour Mbappé

L’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino fera tout ce qu’il peut pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat au PSG.

« On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des Champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian n’ont pas d’excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est un grande équipe aujourd’hui. On a du respect pour les autres mais on est là avec eux », a réagi Nasser Al-Khelaifi mardi soir au micro de RMC Sport, après la qualification pour les demi-finales de la C1 aux dépens du Bayern Munich.

Pochettino optimiste pour Mbappé

Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas d’excuses pour partir, mais vont-ils rester pour autant ? Telle est la question posée depuis déjà de longues semaines. Si la tendance est à l’optimisme pour le Brésilien, le Français laisse quant à lui planer le suspense sur son avenir. Hier, nous vous rapportions que le PSG lui aurait transmis une nouvelle offre contenant un salaire annuel de 30 millions d’euros qui le rapproche de celui de Neymar.

Alors que le Real risque d’avoir du mal à s’aligner financièrement, Mauricio Pochettino est confiant. « Le club met tout en œuvre pour garder Neymar et Mbappé. Je suis tout aussi optimiste sur le fait que Mbappé reste. Pour le club, la priorité est que les joueurs avec la qualité de Mbappé et Neymar restent. On ne pense pas à un plan sans ces joueurs. Après avoir partagé trois mois avec lui, je me battrai de toutes mes forces pour qu’il reste ici avec nous. Le club et moi, nous nous battrons pour qu’il soit avec nous », a confié l’entraîneur parisien à la Cadena Ser.

