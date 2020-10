Mercato / PSG : ça ne sent pas bon pour Mbappé

Sollicité par le PSG pour prolonger son contrat, l’attaquant Kylian Mbappé semble avoir fait le choix de ne pas répondre à l’appel.

Le dossier Kylian Mbappé va devenir de plus en plus sensible à mesure que la saison va avancer. Comme vous le savez, l’attaquant de 21 ans est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022. S’il ne prolonge pas d’ici là, il ne possèdera donc plus qu’un an de bail l’été prochain. Cas échéant, les dirigeants seraient quasiment obligés de le laisser partir, sans quoi ils s’exposeraient à un transfert libre un an plus tard. Après avoir déboursé 180 millions d’euros pour le recruter en 2017, ce scenario paraît inenvisageable.

Le PSG commencerait à se résigner de pouvoir convaincre Mbappé

Pour ne pas dire inacceptable, après avoir déjà vu plusieurs joueurs importants, comme Adrien Rabiot, Thiago Silva ou Edinson Cavani, s’en aller sans aucune contrepartie financière. Dans ces conditions, et sachant que les Parisiens préfèreraient le conserver, Leonardo cherche d’ores et déjà à convaincre le champion du monde 2018 de renouveler son contrat. Mais selon Le Parisien, ce dernier ne manifeste pas vraiment d’envie d’attraper la main tendue par le directeur sportif.

La situation rendrait la direction du PSG pessimiste quant à ses chances d’obtenir la signature tant espérée, ajoute le quotidien francilien. Ils commenceraient donc à se faire à l’idée d’un transfert l’été prochain. Le malheur des une faisant le bonheur des autres, le Real Madrid, mais aussi Liverpool et les autres clubs susceptibles d’avoir une chance de l’attirer, vont désormais pouvoir se mettre en ordre de bataille pour formuler une offre auprès des champions de France et du joueur. Montant attendu par le club de la capitale : au moins 200 millions d’euros, conclut Le Parisien.

Images de IconSport