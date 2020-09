Mercato / PSG : le Real a du souci à se faire pour Mbappé

Depuis déjà plusieurs années, Kylian Mbappé semble promis un jour ou l’autre au Real Madrid. Mais l’attaquant du PSG pourrait faire une étape intermédiaire.

Kylian Mbappé vient d’entamer sa quatrième saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le temps passe vite… S’il n’a pas encore réussi à atteindre son rêve, à savoir apporter la première Ligue des Champions de l’histoire du club, il pourrait y renoncer l’été prochain. A cette date, il ne possèdera alors plus qu’un an de contrat. L’heure des grands choix. Prolonger et repartir pour plusieurs années dans la capitale française, ou tenter un nouveau challenge. Les dirigeants ont déjà débuté les discussions.

Liverpool à l’affût pour Mbappé

Mais le champion du monde 2018 n’a pas encore communiqué sa décision. S’il refusait de renouveler son bail, le PSG n’aurait alors guère d’autre choix que de lui ouvrir la porte, sous peine de devoir le laisser partir libre un an plus tard. Impensable. Dès lors, tous les cadors du continent viendraient frapper à sa porte. Le Real Madrid évidemment, qui le suit depuis de longues années et où il a toujours rêvé de briller. Mais pas seulement. En Angleterre, un club se détache également. Il s’agit de Liverpool.

Selon L’Equipe, les Reds sont très intéressés par l’international français de 21 ans. Jürgen Klopp le suit de près depuis plusieurs années et serait en contact avec son père. Le projet sportif ainsi que le coach allemand ont de quoi séduire Mbappé. Sera-t-il tenté par une expérience en Premier League avant de rejoindre Madrid ? Il est trop tôt pour y répondre. Mais à n’en pas douter, le champion d’Angleterre en titre sera un client sérieux l’été prochain.

Images de IconSport