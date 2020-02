Mercato : le PSG a fait une offre à un crack du Real Madrid

Dans l’optique de la succession de Layvin Kurzawa libre l’été prochain, le PSG se serait tourné vers le Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain a traversé le dernier mercato d’hiver sans le moindre mouvement, ni côté départ, ni côté arrivée. Edinson Cavani et Layvin Kurzawa ont été annoncés proches de s’envoler respectivement vers l’Atletico Madrid et la Juventus Turin, mais ont finalement redéballé leur valise. Qu’en sera-t-il l’été prochain ? Ces deux joueurs justement, seront cette fois-ci en fin de contrat et vont donc, à moins d’un rebondissement improbable, quitter la capitale libres de s’engager où ils voudront ou pourront.

Le PSG cible Marcelo

Se pose dès lors la question de leur succession. Si le remplaçant de l’Uruguayen est peut-être déjà dans les rangs parisiens en la personne de Mauro Icardi (prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat de 70 millions d’euros), celui de l’international français reste à trouver. Une piste est avancée ce jeudi, et pas des moindres. Le media espagnol Gol affirme que les dirigeants du PSG ont d’ores et déjà ciblé Marcelo !

Après treize années passées au Real Madrid où il possède un contrat jusqu’en 2022, le Brésilien aurait la tentation du départ. La recrue estivale Ferland Mendy a déjà obtenu un temps de jeu supérieur cette saison (15 titularisations contre 13) et Zinedine Zidane pourrait progressivement l’installer comme titulaire. Dès lors, le latéral gauche auriverde de 31 ans serait à l’écoute des offres. Or, Gol ajoute que Paris lui aurait déjà transmis une proposition, dont les détails n’ont pas filtré. Sera-t-il intéressé par cette destination ? A suivre…

