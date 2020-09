Mercato / Real : Zidane n’attend qu’une chose

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane s’est exprimé sur le mercato et le fait qu’aucune recrue n’a rejoint son effectif.

Le Real Madrid s’est montré très discret depuis le début du mercato : aucune recrue n’a été enregistrée jusqu’à présent. En revanche, les champions d’Espagne ont récupéré près de 100 millions d’euros de ventes en laissant notamment partir Achraf Hakimi à l’Inter Milan, Sergio Reguilon à Tottenham et Oscar Rodriguez au FC Séville, tandis que Gareth Bale a quant à lui été prêté à Tottenham et James Rodriguez est parti libre à Everton. Zinedine Zidane espère-t-il des renforts avant le 5 octobre, date de clôture du marché ?

Zidane n’attend aucune recrue et a hâte que le mercato soit terminé

« Ce que je peux dire c’est que je suis content avec l’équipe que j’ai. C’est la meilleure, j’ai confiance en elle. On va travailler pour être bien physiquement et si on est bien préparés, on pourra être compétitifs et accomplir notre objectif qui est de gagner », a répondu l’entraîneur français en conférence de presse. « L’équipe que j’ai, c’est celle-là, je ne veux rien, je ne vais rien demander. Ensuite, comme toujours, je le répète, tout peut arriver d’ici le 5 octobre », a-t-il poursuivi.

N’a-t-il pas quand même quelques regrets de ne pas pouvoir injecter un peu de sang frais à son effectif ? « C’est comme ça. Tous les entraîneurs, de toute façon, ce que nous voulons c’est que ce 5 octobre arrive. Jusqu’à cette date, tout peut arriver », a insisté Zidane qui a toutefois récupéré le milieu Martin Ödegaard, de retour d’un prêt à la Real Sociedad. Pour rappel, le Real Madrid a débuté sa saison par un nul (0-0) à Saint-Sébastien le week-end dernier. Il se déplace ce samedi sur le terrain du Betis Séville.

Images de IconSport