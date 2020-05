Mercato : rebondissement formidable à l’OM !

L’entraîneur André Villas-Boas a finalement choisi de continuer sa mission à l’OM malgré le départ d’Andoni Zubizarreta.

« Je suis venu ici en premier lieu pour la grandeur du club, en deuxième pour Andoni Zubizarreta. J’ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur. Je devrais répondre avec franchise mais je ne peux pas… Je dois faire attention à ce que je dis. Vous savez que je suis un homme du monde. J’ai quitté mon poste en Chine payé 12 millions d’euros par an pour faire le Dakar. (…) Comme je l’ai dit je suis venu ici pour ma relation avec Andoni Zubizarreta. Une fois que vous prenez ça en compte, vous avez votre réponse », avait-il lâché à propos de son avenir en janvier dernier.

Pourquoi Villas-Boas a finalement décidé de rester

Alors forcément, quand Andoni Zubizarreta a été débarqué il y a quelques jours d’un commun accord avec la direction du club, tout le monde s’attendait à voir André Villas-Boas quitter à son tour le navire. Il n’en est finalement rien. S’il a préféré repousser l’offre de prolongation de son contrat transmise par Jacques-Henri Eyraud, le Portugais a en revanche accepté de poursuivre sa mission et honorer ainsi la seconde et dernière année de son bail !

Une information confirmée par l’OM. « Après plusieurs échanges ces derniers jours avec Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas a effectivement confirmé vouloir poursuivre sa collaboration avec l’OM pour la saison prochaine », a communiqué le club. Pourquoi un tel revirement ? « Pour vivre l’aventure de la Ligue des Champions avec les joueurs et rester dans ce club avec ses supporters fantastiques et dans cette ville », a expliqué André Villas-Boas à RMC.

Le coach marseillais aurait été très touché par les nombreux messages reçus ces derniers jours, en particulier de ses joueurs qui espéraient le voir rester. Il aurait aussi obtenu des garanties sur sa place dans le projet et son influence dans les décisions, notamment concernant la nomination du directeur du football et du directeur général recherchés par Franck McCourt et Jacques-Henri Eyraud. Enfin, ses supérieurs l’auraient rassuré sur le mercato à venir, démentant notamment l’idée qu’aucun joueur n’était intrasférable.

