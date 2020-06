Mercato / Rennes : Real, PSG… Un conseil donné à Camavinga

Le Real Madrid pourrait passer à l’offensive dès cet été pour Eduardo Camavinga. Le milieu rennais doit-il franchir le pas ?

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga fait déjà saliver les grands clubs européens. A commencer par le Real Madrid, mais aussi le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund… La qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait l’inciter à poursuivre sa progression au Stade Rennais. Mais selon RMC, le Real serait déterminé à passer à l’offensive cet été. Peut-on refuser la Maison Blanche quand elle se présente à vous ? L’ancien joueur du club breton, Mario Melchiot lui donne son conseil.

Camavinga peut-il s’améliorer et améliorer le Real ?

« Quand j’ai quitté l’Ajax, les gens m’ont dit qu’il était trop tôt et que je devais rester aux Pays-Bas. Permettez-moi de vous dire quelque chose, en tant que joueur, faites simplement ce qui vous convient et n’écoutez pas ce que les gens vous disent. Si vous sentez que ce n’est pas la bonne chose, alors restez où vous êtes », a-t-il jugé auprès de Goal. « Je pense que vous devriez toujours considérer votre développement. L’équipe que vous rejoignez devrait vous permettre de vous améliorer et vous devriez améliorer l’équipe », a poursuivi le Néerlandais.

« Si ces deux choses ne s’additionnent pas, alors n’y allez pas. C’est la seule réponse que j’ai pour lui. Il est très jeune mais je l’ai vu plusieurs fois et je l’aime bien en tant que joueur. Il est doué, il voit les choses, il est à l’aise sur le ballon et dribble très bien au milieu du terrain », a-t-il noté. « Si le Real Madrid se sent bien avec Camavinga, il ne devrait pas écouter ce que disent les critiques. Chaque mouvement dans le football est un risque, mais il s’agit de savoir ce que vous pouvez réaliser. S’il pense qu’il peut réaliser de grandes choses à Madrid maintenant, il devrait y aller », a conclu l’ancien Rennais.

Images de IconSport