Mercato : Ronaldo au PSG, Deschamps se prononce

Didier Deschamps a été interrogé sur la rumeur annonçant un intérêt du PSG pour l’attaquant de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo.

S’il était contraint de laisser partir Neymar ou Kylian Mbappé l’été prochain faute d’avoir réussi à les convaincre de prolonger leur contrat dont le terme est actuellement fixé en juin 2022, la rumeur court actuellement que le Paris Saint-Germain pourrait tenter d’attirer Cristiano Ronaldo. Ce qui lui permettrait de maintenir son image de marque, ainsi que son niveau sportif même si le Portugais ne représente plus aujourd’hui l’avenir.

Ronaldo au PSG ? Tout est possible…

Le club de la capitale aurait-il raison de recruter le quintuple Ballon d’Or de 35 ans ? Il n’est pas interdit de le penser pour Didier Deschamps. « Tout est possible en foot. Il est dans un grand club, la Juve, qui est très contente de l’avoir. Je ne vais pas anticiper ce qu’il va faire ou pas. Il fait partie du top niveau depuis des années », a répondu le sélectionneur de l’équipe de France.

« Le joueur qu’il est, ce qu’il a fait, ça attire l’attention. Le club où joue Cristiano Ronaldo est toujours scruté. S’il veut venir à Paris, je n’en sais rien mais il fait partie des joueurs hors norme qui ont de la continuité dans les années au plus haut niveau. Il a encore envie d’aller chercher des records. C’est un immense joueur », a ajouté DD. Reste à savoir si Ronaldo a réellement envie de quitter la Juventus Turin (il ne possèdera plus qu’un an de contrat en juin prochain), ce qui n’est pas avéré à ce jour.

Images de IconSport