Mercato / Tottenham : pourquoi Bale a accepté de signer

L’agent de Gareth Bale est heureux d’avoir réussi à sortir l’attaquant gallois du Real Madrid, avec un prêt à Tottenham.

Depuis le temps que Zinedine Zidane ne comptait plus sur lui, c’était à se demander si Gareth Bale finirait par partir un jour du Real Madrid. C’est finalement (provisoirement) chose faite, depuis qu’un accord a été trouvé avec Tottenham pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Après avoir vécu des temps difficiles avec peu de temps de jeu dans la capitale espagnole, l’international gallois va tenter de se relancer avec José Mourinho, dans le club qui l’avait révélé entre 2007 et 2013.

« Bale mérite d’être heureux »

« Le plus important, c’est qu’il a retrouvé le sourire et qu’il profite de la vie », a confié son agent Jonathan Barnett. « Il fallait que ce soit quelque part où il voulait aller. Pour lui, ce n’était pas une question d’argent. S’il devait aller quelque part, c’était pour profiter de la vie. Il a eu des offres et ce n’était pas bon pour lui. Quand Tottenham est venu frapper à la porte, c’était bien. Il a traversé des difficultés et maintenant, il va s’amuser. Il mérite d’être heureux », a-t-il jugé sur Sky Sports.

Bale était dans l’impasse au Real

« Il a probablement été l’un des meilleurs ambassadeurs de la Grande-Bretagne. Il n’allait nulle part avec le Real Madrid. Nous étions dans une impasse et des choses idiotes se passaient des deux côtés », a-t-il constaté. « Tottenham a une bonne équipe, un excellent entraîneur et avec l’aide de Gareth, je suis sûr qu’ils vont se rapprocher (du titre). Il suffit de voir les résultats de la semaine dernière pour se rendre compte que c’est ouvert », a-t-il présumé.

« Ça me tue de dire ça parce que je suis un supporter d’Arsenal, mais c’est la réalité. Il n’a rien à prouver à personne. Il a gagné plus que n’importe qui d’autre. Il a été l’un des trois ou quatre meilleurs joueurs du monde et je pense qu’il l’est toujours. S’il réussit, tant mieux. Je pense qu’il va réussir », a ajouté Barnett, très heureux pour son protégé.

Images de IconSport