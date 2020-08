Barça : Messi n’est plus le meilleur joueur du monde !

Aux yeux de la légende allemande Lothar Matthäus, Lionel Messi (FC Barcelone) n’est plus le meilleur footballeur sur la planète.

Par le biais de Sky, Matthäus a déclaré que l’attaquant argentin fera « face à son successeur » lors du match FC Barcelone – Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions (14 août). A ses yeux, c’est désormais l’attaquant Robert Lewandowski qui est le Roi.

« Il est le meilleur joueur, pas seulement le meilleur attaquant », a souligné l’Allemand. Lothar Matthäus est persuadé que le duel Barça – Bayern tournera en faveur de l’escouade germanique. « Je pense que le Bayern devrait beaucoup d’erreurs pour perde contre ce Barcelone. »

Messi ne suffira pas pour Matthäus

Il considère clairement que « le Barça d’aujourd’hui n’est plus le même qu’avant » en termes de jeu et d’efficacité. « Ils ont Messi, bien sûr. Un joueur comme lui est toujours capable d’être un génie. Mais lui seul ne suffira pas contre ce Bayern. Barcelone ne me fait pas peur. » On verra qui de Robert Lewandowski ou Lionel Messi prendra l’ascendant lors de ce quart de finale de Ligue des Champions…

Images de IconSport