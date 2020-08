Mercato / Barça : des chiffres qui donnent le tournis pour Messi !

Selon le quotidien Sport, Lionel Messi (FC Barcelone) serait le Roi du pétrole s’il signait à Manchester City cet été.

De toute évidence, on assiste à une partie de poker entre plusieurs entités à l’heure actuelle. D’une part, les dirigeants du Barça tentent de convaincre Messi de rester au Camp Nou. D’autre part, l’attaquant argentin semble miser clairement sur un départ durant ce mercato estival. Enfin, les courtisans du natif de Rosario (PSG, Manchester City…) s’activent en coulisses pour conclure cette arrivée XXXL. Pour Sport, ce sont clairement les Citizens qui ont « beaucoup » d’avance à l’heure actuelle.

Les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont « senti ce qui allait se passer ». Ils n’ont donc pas été « surpris » par l’envie de Lionel Messi de tourner le dos au FC Barcelone. Les Mancuniens se sont « déjà assis pour parler chiffres avec le joueur ». Ces derniers sont, sans surprise, « vertigineux ». Si Messi pouvait quitter librement le Barça, alors Manchester City lui offrirait un véritable pont d’or.

Messi passerait vraiment à la caisse…

Au niveau contractuel, le gaucher parapherait un contrat pour « une durée de cinq ans, jusqu’au 30 juin 2025 ». Cela ne signifierait pas que Lionel Messi jouerait autant de temps à l’Etihad Stadium. Il porterait le maillot de l’équipe anglaise pendant trois ans. Puis il filerait à New York City – qui est la filiale américaine de Manchester City – pour honorer ses deux dernières années d’engagement.

Au niveau financier, Messi pourrait encaisser environ… 100 millions d’euros brut par an chez les Citizens. Ajoutez à cela… 250 millions de plus sur la balance. Celui qu’on surnomme « La Pulga » percevrait cette somme énorme au moment de son départ pour New York City, donc en 2023. Il s’agirait d’une « prime de transfert ». Sport insiste sur le fait que l’opération est « bien engagée »… Reste à savoir si Lionel Messi deviendra ou non « un agent libre » conformément à son souhait.

