Barça : Setien dégaine un plan très intéressant pour Messi

L’entraîneur du FC Barcelone, Quique Setien, croit que Lionel Messi peut être encore meilleur sur le terrain !

A en croire El Mundo Deportivo, Setien a un plan précis en tête en vue du match Barça – Naples en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (1-1). Rappelons que ce duel de C1 aura lieu le 8 août. Quique Setien souhaite que Messi joue plus haut sur le rectangle vert. En effet, le coach des Blaugrana trouve que « La Pulga » a « tendance » à redescendre trop bas sur le plan tactique. Dans l’idéal, Setien aimerait donc qu’il soit « le plus près possible de la zone décisive ».

Cela lui permettrait de moins s’user sur le plan physique et d’être encore plus décisif. Rappelons quand même que l’international argentin n’a pas à rougir cette saison… En effet, Messi a disputé 42 matches, inscrit 30 buts et effectué 26 passes décisives toutes compétitions confondues. Le natif de Rosario reste donc clairement le moteur de l’équipe catalane qui dépend beaucoup de lui.

Messi préservé en C1 ?

Pour Quique Setien, Lionel Messi « finit par perdre sa capacité à faire des différences » lorsqu’il montre « cet empressement à vouloir faire sortir l’équipe du bourbier dans certains matches ». Ceci est donc, pour l’entraîneur espagnol, « contre-productif ». En parallèle, Setien attend de ses milieux de terrain qu’ils prennent « conscience » du fait de devoir encore mieux « nourrir les attaquants avec de bons ballons ». Cela rendrait « la vie plus facile pour Messi à cet égard ».

Débarrassé des tâches défensives et du fait de devoir faire monter le ballon vers l’avant, ce dernier pourrait être encore plus redoutable « avec ses jambes fraîches ». Sa « précision » serait encore plus importante devant le but adverse. Au final, le plan de Quique Setien est intéressant. On verra si effectivement « La Pulga » se concentrera sur le fait d’être plus décisive « dans les 20-25 derniers matches » et ne se fatiguera donc « pas plus que nécessaire » en Ligue des Champions.

Images de IconSport