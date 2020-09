Mercato / Barça : Jorge Messi lâche un mot explosif !

Le père de Lionel Messi, qui se prénomme Jorge, s’est exprimé un peu plus longuement au sujet du futur de son fils.

Arrivé à Barcelone pour négocier le départ de son garçon (En savoir plus), Jorge Messi s’est entretenu en exclusivité avec le média Cuatro. A la question de savoir si « La Pulga » va quitter ou non le Barça, le père de Lionel Messi a répondu : « Je ne sais pas ». Par ailleurs, Jorge a ajouté qu’à ses yeux ce sera « difficile » pour le natif de Rosario de rester au Camp Nou. Ce simple mot doit faire paniquer un peu plus les supporters du club catalan…

Forcément, il a été interrogé à propos de la rumeur Manchester City. Le club anglais ferait partie de la liste des courtisans majeurs de l’Argentin au même titre que le PSG ou encore la Juventus Turin. Sur ce point, Jorge Messi a assuré qu’il « n’y a rien » avec les Citizens à ce stade du mercato estival.

Jorge Messi a-t-il discuté avec Guardiola ?

Au passage, il a précisé n’avoir « pas parlé à Pep (Guardiola) » au sujet d’une arrivée éventuelle de son protégé à l’Etihad Stadium. Jorge Messi a enfoncé le clou en indiquant même n’avoir parlé « avec personne » de Manchester City. Désormais, place à la réunion au sommet avec le président Josep Maria Bartomeu. Ce dernier va tenter de convaincre Messi et son père de rester en Catalogne. C’est mal barré… mais pas impossible.

