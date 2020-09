Mercato / Barça : Messi et Neymar sortent la sulfateuse

Lionel Messi (FC Barcelone) et Neymar (PSG) ne digèrent pas la manière dont Luis Suarez (Atletico Madrid) a été traité par les dirigeants barcelonais…

Par le biais d’un discours, Messi a déclaré que dans un premier temps, il s’était « fait à l’idée » du départ de son ami Suarez à l’Atletico Madrid. Mais lorsqu’il est « entré dans le vestiaire », l’attaquant argentin a constaté que « tout est devenu bien trop réel ». Le natif de Rosario a ajouté que « cela va être difficile » pour lui de ne plus partager son « quotidien » avec le goleador uruguayen « sur les terrains et en dehors ».

Lionel Messi considère que celui qu’on surnomme « El Pistolero » laisse un grand vide au Camp Nou. « Tu vas tellement nous manquer. Toutes ces années, ces nombreux matés, ces repas, ces dîners… Des tas de choses que l’on ne pourra jamais oublier, et toutes ces journées passées ensemble. Quel sentiment étrange lorsque je te verrai porter un autre maillot, et surtout quand je devrai t’affronter. »

Messi et Neymar sont choqués

Aux yeux du gaucher, Suarez mérite clairement « de partir par la grande porte » et d’avoir « des adieux » à sa « hauteur ». Messi a jugé que son ami est « l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club ». A ses yeux, il a « réalisé de véritables exploits à la fois pour l’équipe mais aussi à titre individuel ». Enfin, « La Pulga » a taclé les décideurs du FC Barcelone sans se retenir.

« Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l’ont fait. Mais la vérité est qu’aujourd’hui plus rien ne me surprend. Je te souhaite tout le succès possible dans ce nouveau défi. Je t’aime tellement, je vous aime tous tellement. À bientôt, mon pote. » Ayant eu vent du départ de Suarez et du message fort de Lionel Messi, Neymar a écrit via Instagram le message suivant : « Incroyable comme façon de faire », avec un smiley dépité.

Images de IconSport