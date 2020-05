Real Madrid : Messi ou Ronaldo ? Marcelo n’est pas hypocrite

Le latéral gauche du Real Madrid, Marcelo, pense que Lionel Messi (FC Barcelone) est vraiment très dur à arrêter sur le terrain.

Même s’il est très ami avec Cristiano Ronaldo, qui jouait au Real avant de rejoindre la Juventus Turin, le Brésilien a reconnu via Instagram être impressionné par Messi. A ses yeux, l’attaquant argentin du Barça est le footballeur adverse qui lui a posé le plus de problèmes sur le terrain.

« Messi est Messi. Il serait hypocrite de dire qu’un autre joueur est plus difficile à marquer. » A la question de savoir qui est le meilleur joueur du monde à ses yeux, Marcelo a refusé de trancher dans le vif. « Vous ne pouvez pas dire qui c’est. J’ai joué avec Cristiano pendant dix ans. La motivation qu’il vous donne sur le terrain est unique. »

Marcelo et le « diable » Messi

En ce qui concerne Lionel Messi, le défenseur du Real Madrid est tout simplement impressionné par sa capacité à sortir de « nulle part » et à « construire un but » parfois de bout en bout. Après avoir évoqué ce sujet, Marcelo a évoqué son futur. Annoncé à la Juventus depuis l’été dernier, le latéral gauche n’a pas l’air d’avoir envie de quitter le Real Madrid (En savoir plus).

En effet, il se sent très bien au sein de la Casa Blanca. Rappelons que Marcelo porte le maillot du club espagnol depuis le mois de janvier… 2007. Il est clairement une légende au Real et compte bien poursuivre sa carrière dans cette écurie.

Images de IconSport