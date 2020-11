Milan : Ibrahimovic réclame sa part du gâteau, la réponse

L’attaquant de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic se plaint de l’utilisation de son image par la FIFPro dans le jeu vidéo FIFA.

« Qui a autorisé FIFA EA Sport à utiliser mon nom et mon visage ? On ne m’avait pas dit que j’étais membre de la FIFPro et, si je le suis, j’y ai été inscrit sans en avoir été réellement informé, de manière douteuse. Et une chose est certaine, je n’ai jamais autorisé la FIFA ou la FIFPro à faire de l’argent avec moi. Quelqu’un fait des bénéfices sur mon nom et mon visage sans aucun accord depuis toutes ces années. Il est temps d’enquêter », s’est plaint Zlatan Ibrahimovic en début de semaine.

FIFPro répond à Ibrahimovic

L’attaquant du Milan AC conteste l’utilisation de son image dans le jeu vidéo FIFA édité par EA Sports. La FIFPro, qui gère la vente des droits d’images des joueurs, a répondu au Suédois. « La FIFPro, une organisation à but non lucratif, acquiert les droits d’image via des syndicats de joueurs dans près de 60 pays. Ces droits sont mis à la disposition d’Electronic Arts et d’autres clients de l’industrie du jeu vidéo », a d’abord rappelé le syndicat de joueurs par le biais d’un communiqué.

« La relation de la FIFPro avec les sociétés de jeux vidéo complète des accords séparés qu’elles concluent directement avec les clubs, les ligues, les organes directeurs et les joueurs individuels. Les syndicats membres de la FIFPro décident de la meilleure façon d’utiliser les revenus générés, soit en distribuant des fonds directement entre les joueurs, soit en fournissant des services en nature tels que des conseils juridiques, une planification de deuxième carrière et une assistance mentale et physique », a-t-il ajouté. Une explication suffisante pour apaiser Ibrahimovic ?

Images de IconSport