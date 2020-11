Milan 0-3 Lille : la colère de Zlatan, Pioli réagit

L’attaquant milanais Zlatan Ibrahimovic n’a pas apprécié d’être remplacé à l’heure de jeu jeudi soir face à Lille (0-3) en Ligue Europa.

Lille a zlatané l’AC Milan à San Siro jeudi soir lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, en s’imposant brillamment (0-3) face au leader de Serie A, invaincu depuis 24 matchs toutes compétitions confondues. Durant cette rencontre, l’attaquant vedette rossonero en grande forme depuis le début de la saison, Zlatan Ibrahimovic a été éclipsé par son confrère lillois Yusuf Yacizi auteur d’un triplé.

Zlatan furieux à sa sortie du terrain

Son entraîneur Stéfano Pioli a remplacé le Suédois à l’heure de jeu, provoquant la colère de ce dernier à sa sortie du terrain, ce que la presse italienne ne manque pas de relayer ce vendredi matin. « Je pense qu’il n’était pas satisfait de sa performance, je ne sais pas ce qu’il a dit. Je pense qu’il était juste insatisfait », a réagi Pioli quand il a été interrogé sur l’attitude de l’ancien Parisien.

« Nous avons rencontré une équipe solide, mais nous nous sommes compliqué la vie après avoir bien commencé le match. Lille est rapide et physique, une fois derrière nous avons trop concédé, mais d’une manière générale je pensais que nous aurions pu créer plus de danger », a-t-il poursuivi à propos du résultat. « Nous commencerons par évaluer les choses positives et négatives de ce soir, car pour une fois il y en aura plus de négatives. Nous ne nous sommes pas exprimés au maximum, nous avons laissé des espaces », a-t-il ajouté.

