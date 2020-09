Mercato / PSG : Leonardo explore deux autres pistes séduisantes

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, travaille dur pour renforcer l’équipe de Thomas Tuchel. Le nom d’Arkadiusz Milik (Naples) est sorti du lot…

Avant la fin de ce mercato estival, les dirigeants parisiens pourraient valider deux voire trois recrues. Un défenseur central, un milieu et un attaquant axial pourraient signer au PSG. Au sujet du poste de numéro 9, le Corriere dello Sport nous apprend que les Parisiens lorgnent Arkadiusz Milik. A 26 ans, l’international polonais espère quitter Naples après un peu plus de quatre années de bons et loyaux services. Durant ce mercato, Milik a cru – tout d’abord – qu’il allait pouvoir signer à la Juventus Turin.

Mais les Partenopei et les Bianconeri n’avaient pas réussi à s’entendre sur le plan financier (20 millions d’euros réclamés par De Laurentiis). Puis l’attaquant était courtisé par l’AS Rome. Mais finalement, Edin Dzeko était resté chez les Giallorossi… alors qu’on le voyait bien enfiler le maillot de la Juventus ! Aujourd’hui, Arkadiusz Milik est donc coincé au Stade San Paolo où son contrat expirera le 30 juin 2021. S’il avait la possibilité de signer au PSG, il sauterait sûrement sur l’occasion comme on dit… Notez que l’Atletico Madrid ou encore Tottenham ont noté également son nom sur leurs tablettes.

Milik et la « vieille connaissance ».

En plus de Milik, les décideurs du Paris Saint-Germain pistent aussi Diego Costa dixit le quotidien As. A 31 ans, l’attaquant brésilo-espagnol ne fait plus partie de la liste des meilleurs joueurs européens à son poste. Après avoir réussi à recruter Luis Suarez (FC Barcelone), les Rojiblancos n’excluent pas de se séparer de Costa. Plutôt que de cirer le banc à l’Atletico, ce dernier pourrait privilégier le fait de relever un nouveau challenge.

D’ailleurs, Diego Costa a dit et répété qu’il restera uniquement si les Colchoneros ont vraiment envie de le garder. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 14,5 millions d’euros. Alors que son engagement actuel expirera le 30 juin 2021, l’ancien pensionnaire de Chelsea pourrait changer d’air avant la fin du mercato. Privé d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG pourrait bien miser sur ce footballeur très expérimenté pour se renforcer…

Images de IconSport