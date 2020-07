Mercato / Real : Zidane a tranché… et devra le refaire en 2021

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, compte sur Luka Modric. Reste à savoir jusqu’à quand…

Cette saison, le milieu de terrain est passé un peu par tous les états. Des blessures et un rythme perturbé l’ont empêché d’être très performant à chaque fois. Toutefois, Modric a bien fini la saison et contribué au sacre du Real Madrid en Liga. Lors d’un entretien relayé par Sportske Novosti, l’international croate a confié avoir toujours eu une bonne « relation avec Zidane ». Ils ont « souvent parlé, à la fois quand tout allait bien et quand ça n’allait pas ». Luka Modric « apprécie particulièrement » le fait de pouvoir « lui parler ouvertement ». Par ailleurs, Zinedine Zidane « donne son opinion honnêtement » sans tourner autour du pot. A un moment donné, le milieu lui a « dit » ce qui le « dérangeait » franchement. « Ce n’était pas un problème s’il ne me voyait pas être au premier plan. Mais je voulais savoir si ce statut était actuel ou à plus long terme. »

En effet, Modric sentait qu’il montait en puissance et il souhaitait « savoir si le coach voyait les choses de cette façon ou pas ». Zidane lui avait répondu qu’il était « très satisfait » de son « travail » et son « approche » au quotidien. Pour le champion du monde 98, le métronome devait « juste continuer comme ça » pour jouer plus souvent. A l’époque, le technicien préférait aligner d’autres joueurs que lui. « J’avais accepté cette attitude et retrouvé mes manches. J’étais toujours plein de motivation et d’envie pour m’imposer. » Quid de son avenir maintenant ? Le contrat du footballeur âgé de 34 ans expirera le 30 juin 2021. Modric aimerait bien finir sa carrière au Real Madrid.

Modric est serein pour le futur

« Il reste à voir si le club le voudra. Je sais que les milieux de terrain et les attaquants restent rarement ici après avoir eu 35 ans. J’ai réussi et cela ne m’a pas été donné. Je l’ai mérité par mon travail et mon comportement. Si le Real estime que je ne suis plus celui-là, alors je serais prêt à accepter cela. Rien ne changerait mon sentiment envers le club. (…) Je vais me battre sur le terrain pour mériter un séjour (plus long, ndlr). » Une chose est sûre, Luka Modric jouera « pour le Real jusqu’en juin 2021 ». Pas de départ estival en vue donc pour le joueur croate qui fait partie intégrante des plans de Zidane.

Le natif de Zadar a quand même précisé ne pas avoir « encore parlé » avec les dirigeants de la Casa Blanca pour une prolongation de contrat éventuelle. A ses yeux, « il n’y a pas de précipitation ». Modric attendra « le moment venu » pour discuter avec les décideurs madrilènes. « Je pense que ce serait normal et je suis sûr que cela arrivera. » La balle est dans le camp du duo Pérez – Zidane dans l’optique de l’année prochaine…

Images de IconSport