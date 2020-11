PSG : le constat lucide et implacable de Tuchel

Une fois n’est pas coutume, l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel n’a pas cherché d’excuses fallacieuses après la défaite à Monaco (3-2).

Le Paris Saint-Germain va devoir se ressaisir très vite. A quatre jours d’un match capital face à Leipzig en Ligue des Champions, les troupes de la capitale ont chuté à Monaco (3-2) vendredi soir à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Un doublé de Kylian Mbappé leur avait pourtant offert l’ascendant en première mi-temps. Mais les hommes de Thomas Tuchel ont relâché la pression en seconde. Sans doute avaient-ils déjà un peu la tête au prochain match.

Tuchel – « nous sommes complètement responsables »

« En première période, on a maîtrisé avec deux buts marqués et deux autres refusés. Je pense que le troisième (de Moise Kean) est valable… En seconde période, on a manqué de la même concentration, on n’a pas joué assez sérieusement, on n’a pas pris le ballon avec la même qualité et on n’a pas défendu assez sérieusement non plus », a constaté l’entraîneur parisien. « C’est pour ça que nous sommes complètement responsables », a-t-il jugé au micro de Téléfoot.

« Peut-être que c’était trop facile et que les joueurs ont eu l’impression que cela faisait déjà 3-0 ou 4-0 alors qu’il n’y avait que 2-0. On doit accepter les critiques parce qu’on a complètement arrêté de jouer au foot et on n’a plus fait ce qui est nécessaire pour gagner un match : défendre en bloc, rester agressif, rester attentif dans le dos… C’est toujours possible de perdre mais perdre un match comme ça c’est très bizarre. Ce n’est pas normal », a asséné Tuchel qui n’a pas cherché de fausses excuses pour expliquer cette défaite.

Images de IconSport