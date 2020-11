Mort de Maradona : Mourinho touché par un geste spécial

Le manager de Tottenham, José Mourinho, n’est pas près d’oublier la légende argentine Diego Maradona.

Suite au décès « d’El Pibe de Oro », le coach portugais a confié que l’Argentin lui « manque » déjà énormément. « Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec lui, j’aurais aimé. Je pense que sa famille, ses meilleurs amis, ses anciens camarades, sont des privilégiés de l’avoir fréquenté et connu. »

« Je l’ai moi-même connu assez bien », a assuré le « Special One ». Apparemment, lui et Maradona étaient en contact assez régulièrement par téléphone. « Il m’appelait toujours après mes plus grosses défaites, jamais après mes victoires. Jamais. Il va me manquer », a insisté l’ancien manager de Manchester United.

Mourinho se souvient des bons moments

Forcément, José Mourinho se sent « très triste ». Toutefois, le « Special One » a « le sourire aussi ». En effet, « chaque minute passée avec lui était faite pour rire ». Le technicien de Tottenham préfère donc se rappeler des bons moments suite au décès de la légende Diego Maradona.

