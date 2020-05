Le multiplex de Bundesliga et Dortmund – Schalke en direct et en streaming

Présentation et solutions pour suivre le multiplex de Bundesliga et Dortmund – Schalke en direct, via le streaming foot légal.

C’est le grand retour du football sur le continent européen ! Après deux mois d’interruption liée à la crise du coronavirus, la Bundesliga reprend du service ce samedi. Tandis que la France a mis un terme définitif à la Ligue 1, d’autres pays devraient retrouver les terrains en juin (Espagne, Angleterre, Italie, Portugal…). Ils observeront sans doute comment se passe le retour aux affaires en Allemagne, première de cordée.

Le choix a été fait de reprendre la Bundesliga là où elle avait été arrêtée, soit à la 26e journée. Au programme ce samedi : cinq matchs à 15h30 (Dortmund – Schalke 04, Leipzig – Fribourg, Augsbourg – Wolfsbourg, Hoffenheim – Hertha Berlin et Dusseldorf – Paderborn) et un à 18h30 (Francfort – M’Gladbach). Les trois derniers se joueront dimanche et lundi. L’affiche du jour opposera donc Dortmund actuel 2e à Schalke 04 classé 6e, pour un derby toujours chaud. Cette rencontre, comme chacune autre, sont retransmises en direct. Un multiplex est également proposé.

Voir le multiplex de Bundesliga en direct et en streaming

Comment voir le multiplex ou choisir une rencontre au détail ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ces six matchs en direct sur le territoire français grâce au streaming foot légal : sur les chaînes du groupe beIN Sports. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur le site beIN Connect sur Internet, afin de visionner les rencontres sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

15h30 :

Multiplex sur beIN 1

Borussia Dortmund – Schalke 04 sur beIN 2

Leipzig – Fribourg sur beIN 5

Hoffenheim – Hertha Berlin sur beIN 6

Düsseldorf – Paderborn sur beIN 7

Augsburg – Wolfsburg sur beIN 8

18h30 :

Eintracht Francfort – Mönchengladbach sur beIN 1