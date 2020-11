PSG – Leipzig : Mbappé, Neymar… Ils vont foutre le feu !

L’entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, pense que les joueurs du PSG vont être remontés comme des pendules ce mardi soir.

Pour l’heure, les Parisiens n’ont pas réussi une bonne campagne en Ligue des Champions cette saison. Ils ont pris seulement 3 points sur 9 après trois journées. Forcément, le duel contre Leipzig, au Parc des Princes, est décisif pour Thomas Tuchel et ses troupes. Un revers serait quasiment synonyme d’élimination. Lors d’un point presse, l’entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a fait part de sa méfiance avant de défier le PSG.

Pour lui, un duo magique peut faire beaucoup de dégâts dans son arrière-garde… « Neymar et Mbappé seront de retour et on sait que le jeu du PSG repose beaucoup sur ces deux joueurs. Il faudra faire particulièrement attention à leur système de jeu qui peut évoluer en cours de match. » Par ailleurs, tous les joueurs franciliens « parlent d’une finale ».

Nagelsmann s’attend à subir…

Cela signifie que les Franciliens vont tenter de sortir le grand jeu lors de ce PSG – Leipzig. Nagelsmann espère que ses troupes arriveront à bien résister pendant 90 minutes et plus si affinités. « Ils vont vouloir nous mettre sous pression et vont essayer de contrôler le ballon. Je m’attends à un match ouvert et nous allons essayer d’être à la hauteur. Nous essayerons de faire mieux que lors de la demi-finale de cet été », a-t-il souligné.

