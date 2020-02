Barça : héros du soir, Griezmann parle de sa relation avec Messi

Le Barça a obtenu le nul (1-1) à Naples mardi soir en 8es aller de la Ligue des Champions, grâce à un but d’Antoine Griezmann.

Le FC Barcelone a ramené le match nul de Naples (1-1) mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Après l’ouverture du score de Dries Mertens en première mi-temps, Antoine Griezmann a égalisé d’une reprise face au but en seconde. Ce résultat offre un avantage aux Blaugrana en vue du match retour au Camp Nou (18 mars). Malgré cela, les coéquipiers de Lionel Messi ont été loin d’être étincelants.

A Griezmann « de faire les efforts »

« La première période, on n’a pas eu d’occasions ou de tirs. C’était difficile, je ne pouvais pas faire d’appels en profondeur. Cela a été plus facile en seconde. On était venus pour gagner. Il y aura le match retour à la maison, et ce sera différent avec un terrain plus grand et avec plus d’espace », a concédé Antoine Griezmann au micro de RMC Sport. Parmi les éléments pointés du doigt, son entente avec Lionel Messi encore une fois.

Les deux hommes se sont peu trouvés sur le terrain du San Paolo hier soir et si l’Argentin s’est précipité pour féliciter le Français pour son but, leur relation footballistique ne saute toujours pas aux yeux. « C’est compliqué car il joue plus à droite et moi plus à gauche », a rappelé le champion du monde 2018. « Après quand on est dans l’axe ensemble, on essaye de faire des une-deux, et moi je tente de lui proposer des appels en profondeur. C’est mon job désormais, à moi de faire les efforts pour l’équipe », a-t-il ajouté. Il faudra bien plus que cela pour convaincre les observateurs.

