PSG : Cavani, Neymar… Et une polémique de plus à Paris !

Les affaires et polémiques se succèdent au PSG. Cette fois, c’est une fête d’anniversaire, à laquelle ont participé notamment Cavani et Neymar, qui met le feu aux poudres.

Mardi dernier, l’équipe du PSG a pris un gros coup sur la tête face à Dortmund. Les Parisiens se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1 au Westfalenstadion. Résultat, les hommes de Thomas Tuchel ont la pression avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions programmé le 11 mars prochain. Apparemment, ce revers n’a pas trop marqué les joueurs du PSG…

Jeudi dernier, le trio Angel Di Maria – Edinson Cavani – Mauro Icardi avait décidé d’organiser une fête. Histoire de célébrer, en même temps, leurs anniversaires respectifs (14 février pour Di Maria et Icardi / 19 février pour Icardi). Problème : plusieurs personnes ont filmé ce qui se passait lors de cette soirée. Visiblement, cette dernière était très festive.

Neymar et les Parisiens chauds bouillants

Par exemple, on a pu voir Neymar, Keylor Navas et Edinson Cavani qui étaient torses nus sur la piste de danse. Le Brésilien, le Costaricain et l’Uruguayen dansaient, sautaient et criaient en formant une ronde. Notez que des éléments comme Leandro Paredes, Ander Herrera ou encore Kylian Mbappé étaient aussi présents à cette fête animée. En fait, le problème n’est pas que certains joueurs du PSG célèbrent les anniversaires de Di Maria, Cavani et Icardi.

Les footballeurs ont le droit de passer du bon temps, sans franchir la ligne rouge, en dehors du terrain. Problème : cette soirée a eu lieu seulement deux jours après le couac contre le BVB 09. Le timing était vraiment mal choisi alors que le PSG traverse une tempête sportive… Il aurait été sans doute préférable d’organiser une fête plus « intime » et/ou « d’interdire », aux invités, la prise de photos et vidéos… Espérons qu’au moins cet événement aura permis de souder un peu plus le groupe qui est passé au travers à Dortmund.

