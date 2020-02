Dortmund – PSG : Neymar règle ses comptes, il y a le feu à Paris !

L’attaquant brésilien du PSG, Neymar, a remis en cause les décisions prises suite à sa blessure légère au niveau des côtes.

Après le revers cuisant contre Dortmund en Ligue des Champions (En savoir plus), l’ancien joueur du Barça a poussé un coup de gueule. En zone mixte, Neymar a déclaré que c’était « dur de rester quatre matches sans jouer ». La superstar du PSG a ajouté que ce n’était pas son « choix ».

En clair, c’était « quelque chose » qui venait directement « du club, des médecins ». Neymar a insisté sur le fait que c’étaient eux qui avaient « pris cette décision ». Pour sa part, le natif de Mogi das Cruzes ne l’avait « pas aimée ». Visiblement, il y avait eu « beaucoup de discussions » à ce sujet en coulisses.

Neymar était cuit au bout d’un moment

Mais Thomas Tuchel et son staff avaient tranché en ne l’alignant pas contre Nantes, Lyon, Dijon et enfin Amiens. Forcément, « Ney » manquait cruellement de rythme contre le Borussia. Le Brésilien a assuré qu’il voulait et pouvait « jouer », avant ce 8e de finale aller de C1, mais que le club avait eu « peur » qu’il rechute.

Au final, l’attaquant a déploré le fait de souffrir « à la fin », face au BVB 09, au niveau physique. Interrogé à propos de Neymar, Tuchel a reconnu que ce dernier a « manqué de rythme, de compétition » avant de défier Dortmund dans l’antre du Westfalenstadion.

Images de IconSport