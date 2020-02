Neymar et Mbappé au frigo, sagesse ou fébrilité du PSG ?

Le PSG ne souhaite prendre aucun risque avec ses attaquants Neymar et Kylian Mbappé avant le choc face à Dortmund en Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain affronte Amiens ce samedi (17h30) au stade de la Licorne, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. A trois jours du déplacement très important à Dortmund en 8es de finale aller de la Ligue des Champions, ce match servira de dernière répétition. Mais présente un danger, celui de voir un ou plusieurs titulaires se blesser. C’est sans doute cette raison qui a poussé l’entraîneur Thomas Tuchel à prendre une raison radicale concernant les deux plus grandes stars de son équipe.

Neymar toujours absent, Mbappé préservé

Le club de la capitale se déplace en effet sans Neymar ni Kylian Mbappé, laissés au chaud en prévision de mardi prochain. Ce qui n’est pas sans poser question ni problème pour le Brésilien qui a déjà loupé les trois derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure aux côtes survenue face à Montpellier (5-0) en début de mois, et qui manquera donc forcément un peu de rythme s’il joue à Dortmund.

« C’est clair que s’il avait joué contre Lyon et Dijon, il serait dans une meilleure forme grâce à l’enchaînement des matchs. Il ne va pas arriver à Dortmund dans les meilleures conditions, comme il y a deux semaines. Mais il va nous aider, j’en suis absolument convaincu », a réagi l’entraîneur parisien. A noter, le PSG récupère en revanche Marquinhos et Marco Verratti ce samedi, tandis que Presnel Kimpembe, Abdou Diallo et Colin Dagba sont forfaits.

Le groupe du PSG : Rico, Navas, Franchi ; Kehrer, Bernat, Thiago Silva, Marquinhos, Kouassi, Bakker ; Aouchiche, Verratti, Herrera, Paredes, Gueye ; Choupo-Moting, Di Maria, Draxler, Icardi, Cavani.

Images de IconSport