PSG : Neymar au cœur d’une négociation très importante

La Fédération brésilienne de football discute avec les dirigeants du PSG à propos de l’attaquant Neymar à ce stade de la saison.

Auteur de 16 buts et 10 passes décisives en 20 matches cette saison, Neymar est – bien entendu – une superstar incontournable au PSG. C’est aussi valable au sein de la Seleção où l’attaquant est la figure de proue de l’équipe. Cette année 2020 est très spéciale. En effet, la sélection auriverde disputera la Copa America puis les Jeux Olympiques. Bien entendu, les joueurs retenus pour ces deux compétitions ne seront pas forcément les mêmes.

Néanmoins, les décideurs de la CBF ont « déjà entamé des pourparlers directs avec le Paris Saint-Germain » dixit le média O Globo. Histoire d’essayer de « rendre possible la participation de Neymar à la Copa America et aux Jeux Olympiques de Tokyo ». A priori, cette hypothèse doit faire grincer des dents au Parc des Princes… En effet, ces deux compétitions internationales majeures sont très proches dans le temps.

Neymar devrait tout enchaîner très vite…

La Copa America aura lieu du 12 juin au 12 juillet. Pour leur part, les JO se dérouleront entre le 22 juillet et le 8 août. Si on ajoute à cela les préparations requises en vue de ces tournois, on se rend vite compte que Neymar pourrait avoir un programme très, très chargé cet été… Souvent blessé et parfois sérieusement, depuis son arrivée au PSG, le natif de Mogi das Cruzes prendrait le risque de craquer physiquement à un moment donné.

C’est ce que craignent les dirigeants du PSG dans l’optique de la saison 2020/2021. Apparemment, la Fédération brésilienne de football mise sur « un ton de courtoisie » pour réussir à convaincre Nasser Al-Khelaïfi. Une chose est sûre, Neymar est prêt à tenter le « doublé » Copa America – Jeux Olympiques. L’attaquant est très motivé à l’idée de jouer et gagner, si possible, ces deux compétitions. Rappelons que Kylian Mbappé aimerait, pour sa part, jouer l’Euro 2020 et les JO !

Images de IconSport