PSG : expulsion, réaction, talent… Neymar a déjà scotché une recrue !

Le nouveau latéral droit du PSG, Alessandro Florenzi, est déjà sous le charme de son coéquipier brésilien Neymar.

A propos de l’expulsion de Neymar, lors du Clasico PSG – OM (0-1), Florenzi a rappelé – via Téléfoot – qu’il se trouvait « sur le banc » à ce moment du match. Du coup, il n’avait pas pu « assister » à l’altercation mouvementée entre son partenaire et le défenseur central marseillais Alvaro Gonzalez. Rappelons que le Brésilien reprochait à l’Espagnol de lui avoir lancé une ou des insultes racistes.

Alessandro Florenzi a confié que s’il avait été sur le terrain, il aurait « défendu » Neymar « quoi qu’il arrive ». Apparemment, l’ancien joueur du FC Barcelone a réussi à tourner la page rapidement « après ce moment de tension ». Florenzi a assuré que l’attaquant a « vite retrouvé le calme » étant donné qu’il est « un professionnel » expérimenté. Neymar s’est donc « remobilisé » rapidement après avoir reçu un carton rouge.

Neymar a déjà régalé Florenzi

Puis Alessandro Florenzi a encensé la superstar auriverde. Pour lui, c’est facile de voir qu’il est « l’un des meilleurs joueurs du monde ». Il suffit de le voir jouer, encore plus lorsqu’on se trouve à ses côtés sur le rectangle vert. « Je n’ai pas eu besoin de m’entraîner longtemps avec lui pour le comprendre. Mais il y a aussi d’autres champions dans cette équipe. »

Florenzi et ses coéquipiers ont « hâte » de l’avoir avec eux « sur le terrain ». Pour l’Italien, qui évoluait auparavant à l’AS Rome, plus il y aura de grands joueurs d’alignés et « plus ce sera facile », pour le PSG, « de gagner les matches ». Pour l’heure, le Paris Saint-Germain a pris 3 points sur 9 depuis le début de la saison.

