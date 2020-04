PSG – Dortmund : Marquinhos confirme une chose sur Neymar

Le défenseur central Marquinhos (PSG) est revenu sur un épisode marquant, lié à Neymar, de la saison du club de la capitale française.

Par le biais de la chaîne Desimpedidos, l’international brésilien est revenu sur la double confrontation face à Dortmund en Ligue des Champions. Lors du premier acte, Erling Haaland avait réalisé un doublé décisif (1-2). Le Norvégien avait fait ensuite sa fameuse célébration. Cela avait déplu fortement aux joueurs du PSG. D’ailleurs, Marquinhos a assuré que « quelques déclarations de leurs joueurs après l’aller » avaient agacé encore plus les membres de son équipe.

Le joueur auriverde a précisé qu’il y avait eu « des railleries et des cris » contre les footballeurs parisiens. Avant le deuxième acte, Marquinhos et ses partenaires étaient donc remontés comme des pendules. Ils tenaient absolument à vaincre les Borussen et à se venger de Haaland. Auteur d’un but au Parc des Princes (2-0), Neymar avait imité la célébration zen d’Erling Haaland.

Neymar était inarrêtable sur ce plan

Puis après le match, le Brésilien et plusieurs de ses coéquipiers avaient remis le couvert. Histoire d’enfoncer le clou, « Ney » avait publié une photo sur Instagram. Marquinhos a déclaré que son compatriote « aime ce genre de choses » étant donné qu’il n’est « pas juste un joueur de foot ». Le défenseur central a assuré que Neymar « n’a pas peur » et qu’il « répond toujours aux provocations ».

Au moment de son but important, Marquinhos lui avait « demandé s’il avait tout sorti ». Mais le natif de Mogi das Cruzes lui avait « dit de le laisser et de ne pas l’arrêter ». De toute évidence, Neymar avait prévu le coup avant ce PSG – Dortmund en 8e de finale retour de la C1. A plusieurs reprises, il avait chambré les Borussen suite à leur attitude lors du premier acte.

