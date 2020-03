Les plus gros salaires sur la planète foot, une star du PSG en force !

Ce mardi 24 mars 2020, France Football publie la liste des joueurs qui touchent le plus d’argent sur la planète football. Neymar (PSG) est très bien placé…

Notez que ce média s’appuie sur trois éléments pour établir son classement. Il s’agit du salaire brut perçu par l’intéressé, les revenus publicitaires de la saison sans oublier les primes – bonus encaissés au cours de l’exercice précédent. Sans surprise, les deux superstars incontournables Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) dominent les débats. L’Argentin a bénéficié d’une grosse enveloppe de 131 millions d’euros tandis que le Portugais a encaissé 118 millions. Le troisième joueur qui complète le podium est Neymar. En effet, l’ancien attaquant du FC Barcelone a perçu 95 millions d’euros au total selon les critères cités ci-dessus.

Quid de ses coéquipiers qui évoluent au PSG ? Déjà, il faut souligner le fait que pas moins de quinze footballeurs parisiens figurent dans le « Top 20 » de la Ligue 1. Au Parc des Princes, Kylian Mbappé (21,2 millions d’euros) et Edinson Cavani (18,4 millions) touchent un joli pactole. Mais les deux hommes ne jouent pas dans la même cour que Neymar en termes de revenus. A seulement 21 ans, « KM7 » peut espérer franchir un cap dans ce domaine. En effet, les dirigeants du PSG désirent qu’il signe une prolongation de contrat avec à la clé une grosse revalorisation salariale.

Un Français à deux places de Neymar !

S’il refusait de rempiler et arrivait à obtenir un bon de sortie estival, Mbappé pourrait toucher aussi un beau pactole… au Real Madrid. Au final, l’augmentation de ses revenus n’est qu’une question de temps. Pour conclure, notez qu’un Français figure dans le « Top 5 » des joueurs qui touchent le plus d’argent sur la planète foot. Il s’agit d’Antoine Griezmann qui a quitté l’Atletico Madrid l’été dernier et signé au Barça. Le gaucher a encaissé environ 38,5 millions d’euros. Son transfert au Camp Nou lui a permis clairement de faire un bond en avant tant sportivement que financièrement.

