Mercato / PSG : ça se précise encore pour Neymar…

Les dirigeants du FC Barcelone sont toujours chauds bouillants afin de recruter l’attaquant Neymar qui évolue au PSG.

Selon le site du journal Sport, les Blaugrana ont fait de l’international brésilien leur « objectif numéro 1 » en matière de recrutement. Après avoir manqué le coche lors du dernier mercato estival, le président Josep Maria Bartomeu et consorts ont l’intention de revenir à la charge dans quelques mois. Pour les décideurs du Barça, « une élimination européenne du PSG la semaine prochaine serait décisive ». Cela pourrait inciter les Blaugrana à « débuter l’offensive ». Il est vrai qu’un fiasco contre Dortmund (défaite 1-2 en 8e de finale aller) inciterait, encore plus, Neymar et ses conseillers à réclamer un bon de sortie en fin de saison.

Au niveau d’un transfert potentiel, les pensionnaires du Camp Nou tablerait sur un « coût élevé ». Bartomeu et consorts pourraient être contraints de mettre « environ 170 millions d’euros » sur la table afin de faire mouche pendant le marché des transferts. Pour les Barcelonais, il devient urgent de faire « signer un joueur » capable de livrer des très bonnes « performances » d’entrée de jeu… et ensuite régulièrement. Cette saison, Neymar a disputé 20 matches, inscrit 16 buts et effectué 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Il est, bien entendu, un élément majeur au PSG tout comme par exemple son coéquipier Kylian Mbappé.

Neymar doit faire un effort…

Les Blaugrana jugent aussi que Neymar n’aurait pas de problèmes afin de s’intégrer bien et rapidement au sein du vestiaire. C’est logique puisqu’il a déjà évolué au Barça. Par ailleurs, il peut compter sur ses amis Lionel Messi et Luis Suarez qui sont des piliers du club catalan. Si on excepte ces points, positifs, force est de constater que le Brésilien continue son bras de fer avec le Barça. Tous procès confondues, il réclame… 36 millions d’euros à son ancien club ! Pour maximiser ses chances de revenir au Camp Nou, « Ney » ferait bien de stopper une ou des procédures. Histoire de montrer sa bonne volonté… alors que l’idée d’acter son retour n’emballe pas (loin de là…) tous les supporters du FC Barcelone. Ces derniers n’ont pas oublié son attitude afin de filer au PSG pendant le mercato estival 2017.

