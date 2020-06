Mercato / PSG : le prix de Neymar donne le tournis !

Les dirigeants du PSG semblent avoir fixé le prix de la superstar Neymar qui reste dans le viseur du FC Barcelone.

Si on se réfère au site du journal Sport, on apprend que les Parisiens ne veulent pas brader l’international brésilien. Pour eux, il est hors de question d’encaisser une somme trop faible et en prime d’obtenir la venue d’un ou deux Blaugrana. Le club français « exclut » même cette option « à cent pour cent ».

Le média espagnol assure que les Franciliens « ne le vendraient que pour 175 millions d’euros » lors du prochain mercato estival. On imagine mal que le Barça ou un autre grand club européen débourse une telle somme pour valider le transfert de Neymar…

Neymar ne se fait aucune illusion

Même si « le Brésilien va pousser », pour retourner au Camp Nou, il sait déjà que ce sera « difficile » d’acter un transfert au FC Barcelone cette année. Pour l’heure, le club catalan juge que cette opération est « irréalisable » d’autant plus pendant une crise économique qui fait déjà des gros dégâts.

Les « pourparlers » se sont refroidis entre les deux écuries mais ils ne sont « pas rompus » pour de bon. Qui sait, peut-être que le duo Al-Khelaifi – Leonardo reverra sa copie au moins partiellement lors du mercato estival. La perspective de pouvoir faire venir, dans le cadre de l’échange avec Neymar, des éléments comme Antoine Griezmann, Samuel Umtiti ou encore Ousmane Dembélé pourrait peut-être changer la donne.

Images de IconSport