Mercato / PSG : pour le Barça, Neymar doit se « bouger » !

Les dirigeants du FC Barcelone espèrent que Neymar (PSG) et ses proches vont secouer le cocotier au cours des jours ou des semaines à venir.

D’après ESPN ou encore Sport, il y a « beaucoup de prudence à propos de Neymar » au Camp Nou. Les Blaugrana désirent toujours acter le transfert de l’attaquant brésilien qui est, à leurs yeux, « un joueur fantastique ». Mais ils veulent être certains « que l’opération peut réussir ». Marqués par le fiasco lors du dernier mercato estival, les Barcelonais se demandent si vraiment le PSG pourrait céder Neymar contre une somme d’environ 150 millions d’euros. Sport précise que « Ney » a refusé de prolonger, à plusieurs reprises, son contrat au Parc des Princes.

Sur le papier, c’est clairement un indice positif pour le Barça. Mais cela ne suffit pas aux yeux du président Josep Maria Bartomeu et consorts. Ils « attendent un geste clair et explicite du footballeur et de ses proches » avant de revenir à la charge. Si Neymar clamait haut et fort son envie de retourner au FC Barcelone, alors cela pourrait inciter – un peu plus – les dirigeants parisiens à acter son transfert.

Privilégier un dialogue « sain » pour Neymar

Une chose est sûre, « tout le monde » a conscience du fait qu’il est « préférable » que « les trois parties » concernées s’entendent pendant le mercato estival. Sinon, le nouveau feuilleton Neymar pourrait durer une grande une partie de l’été… et peut-être donner lieu à un nouveau flop retentissant. Sous contrat au PSG jusqu’au 30 juin 2022, le Brésilien espère franchement qu’il pourra retourner au FC Barcelone dans quelques mois…

