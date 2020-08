Mercato / PSG : Neymar a changé d’avis, c’est flagrant !

L’attaquant Neymar (PSG) a l’air d’être épanoui au Parc des Princes lors de cette saison 2019/2020.

Rappelons que lors du dernier mercato estival, l’international brésilien souhaitait vraiment retourner au FC Barcelone. Malgré leurs efforts, les Blaugrana n’avaient pas réussi à acter le transfert de Neymar. Forcément, ce dernier avait dû reprendre le chemin des terrains avec l’équipe du PSG. Neymar a amélioré son comportement et ses prestations sont plus solides qu’auparavant.

Le footballeur âgé de 28 ans a disputé 24 matches, inscrit 19 buts et effectué 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Le natif de Mogi das Cruzes est clairement un joueur incontournable au Paris Saint-Germain. Par le biais de son site officiel, Neymar a confié que « ces trois années » l’ont « beaucoup enrichi ».

Neymar vise le septième ciel au PSG

Le footballeur qui avait débuté sa carrière à Santos a « vécu des moments de joie et des moments compliqués » surtout lorsqu’il était « incapable de jouer à cause de blessures ». A cette époque, Neymar a pu compter sur ses « coéquipiers » qui lui ont permis de « les surmonter » et de se « concentrer sur ce qui compte vraiment pour tout le monde ».

Il s’agit de la « performance sur le terrain et le nombre de titres » à gagner. Aujourd’hui, Neymar croit qu’il vit son « meilleur moment à Paris » au sein d’une « famille » qui a le même objectif en tête : gagner « la Ligue des Champions ». Le Brésilien a estimé que lui et ses partenaires n’ont « jamais été aussi proches » de triompher en C1. Rappelons qu’en quarts de finale, ils défieront l’Atalanta Bergame.

Images de IconSport